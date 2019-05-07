انت الان تتابع ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدف نظيف، جاء عن طريق فينسان كومباني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات البريميرليج، ليرفع رصيده إلى 95 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الذئاب عند 51 نقطة في المركز التاسع، وأصبح رجال جوارديولا على بعد خطوة من تحقيق لقب البطولة؛ حيث يحتاج الفوز في اللقاء القادم، عندما يواجه برايتون من أجل حسم المسابقة.

وبعد الفوز الذي حققه فريق مانشستر سيتي، بقيادة جواردويلا، على ليستر سيتي، جاء ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، كالتالي: 1-مانشستر سيتي 95 2-ليفربول 94 3-تشيلسي 71 4-توتنهام هوتسبير 70 5-آرسنال 67 6-مانشستر يونايتد 66 7-وولفرهامبتون 57 8-إيفرتون 53 9-ليستر سيتي 51 10-واتفورد 50 11-وست هام يونايتد

وبعد الفوز الذي حققه فريق مانشستر سيتي، بقيادة جواردويلا، على ليستر سيتي، جاء ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، كالتالي: 1-مانشستر سيتي 95 2-ليفربول 94 3-تشيلسي 71 4-توتنهام هوتسبير 70 5-آرسنال 67 6-مانشستر يونايتد 66 7-وولفرهامبتون 57 8-إيفرتون 53 Advertisements 9-ليستر سيتي 51 10-واتفورد 50 11-وست هام يونايتد 49 12-كريستال بالاس 46 13-بورنموث 45 14-نيوكاسل يونايتد 42 15-بيرنلي 40 16-ساوثهامتون 38 17-برايتون 35 18-كارديف سيتي 31 هبط رسميًّا للدرجة الأولى. 19-فولهام 26 هبط رسميًّا للدرجة الأولى. 20-هيديرسفيلد تاون 14 هبط رسميًّا للدرجة الأولى.

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