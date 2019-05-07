انت الان تتابع مانشستر سيتي يعبر ليستر ويقترب من لقب البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

عاش مانشستر سيتي، ومدربه الإسباني بيب جوارديولا 70 دقيقة عصيبة أمام ليستر سيتي، قبل أن يتمكن القائد فينسينت كومباني، من إطلاق قذيفة صاروخية على يسار كاسبر شمايكل، ليؤكد أن السيتي لن يتهاون في الحفاظ على لقب البريميرليج. وحل ليستر، بقيادة مدربه بريندان رودجرز، ضيفًا ثقيلا على السيتي في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الاتحاد»، وقدم الثعالب مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي، وأفسد لاعبوه كل محاولات أصحاب الأرض، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو السيتي سيطرتهم على مجريات اللعب، ونفس الحال ظل مدافعو ليستر متماسكين لأقصى درجة، لكن الخط الهجومي لم يكن على المستوى المطلوب، في ظل حالة البطء الواضحة في أداء صانع ألعاب الفريق جيمس ماديسون، ولم يتمكن الفريق الأزرق من فرض أي خطورة على مرمى البرازيلي إديرسون. وأدرك جوارديولا

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