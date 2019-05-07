مانشستر سيتي يعبر ليستر ويقترب من لقب البريميرليج

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تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
عاش مانشستر سيتي، ومدربه الإسباني بيب جوارديولا 70 دقيقة عصيبة أمام ليستر سيتي، قبل أن يتمكن القائد فينسينت كومباني، من إطلاق قذيفة صاروخية على يسار كاسبر شمايكل، ليؤكد أن السيتي لن يتهاون في الحفاظ على لقب البريميرليج. وحل ليستر، بقيادة مدربه بريندان رودجرز، ضيفًا ثقيلا على السيتي في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الاتحاد»، وقدم الثعالب مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي، وأفسد لاعبوه كل محاولات أصحاب الأرض، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف
وفي الشوط الثاني واصل لاعبو السيتي سيطرتهم على مجريات اللعب، ونفس الحال ظل مدافعو ليستر متماسكين لأقصى درجة، لكن الخط الهجومي لم يكن على المستوى المطلوب، في ظل حالة البطء الواضحة في أداء صانع ألعاب الفريق جيمس ماديسون، ولم يتمكن الفريق الأزرق من فرض أي خطورة على مرمى البرازيلي إديرسون. وأدرك جوارديولا
وفي الشوط الثاني واصل لاعبو السيتي سيطرتهم على مجريات اللعب، ونفس الحال ظل مدافعو ليستر متماسكين لأقصى درجة، لكن الخط الهجومي لم يكن على المستوى المطلوب، في ظل حالة البطء الواضحة في أداء صانع ألعاب الفريق جيمس ماديسون، ولم يتمكن الفريق الأزرق من فرض أي خطورة على مرمى البرازيلي إديرسون.
وأدرك جوارديولا أن مرور الوقت دون تغييرات سيكون بلا جدوى، ودفع بورقته المفضلة ليروي ساني، في الدقيقة 66 قبل أن تأتي اللحظة الأهم بتسديدة كومباني في الدقيقة 7 التي عانقت شباك شمايكل.
بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 95 نقطة يسترد بها صدارته لجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وتتبقى له مباراة أمام برايتون في الجولة الاخيرة، بينما يواجه ليفربول وولفر هامبتون، فيما تجمد رصيد ليستر عند 51 نقطة في المركز الـ9.
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