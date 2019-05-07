انت الان تتابع سواريز: ليفربول ليس صلاح فقط ولن أحتفل في آنفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
سواريز
أكد النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن عودته إلى الأنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تعد خاصة بالنسبة له، وفي حالة تسجيله هدفًا فلن يقوم بالاحتفال، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المواجهة، قائلا: "أصبحت ضمن الأفضل في كرة القدم بفضل ليفربول، ممتن لكل شيء قدموه لي، عودتي إلى آنفيلد ستكون خاصة، فلدي ذكريات جميلة هنا.. أجواء آنفيلد ميزة إضافية للاعبي ليفربول، نحن أيضًا محترفون، ولن ننخدع بنتيجة الذهاب، لقد مررنا بتجارب صعبة مسبقة".
سواريز انتقل للحديث عن احتفاله في مواجهة الذهاب، قائلا: "الأشخاص الذين يفهمون كرة القدم ويحبونها، يعرفون ما يعنيه التسجيل في نصف نهائي دوري الأبطال، احتفلت مع الجماهير، وصفق لي بعض مشجعي ليفربول، ولن أحتفل في أنفيلد. وعن إصابة محمد صلاح، قال سواريز: "خسائر مهمة، صلاح لاعب مهم جدًا في ليفربول، لكن لديهم
سواريز انتقل للحديث عن احتفاله في مواجهة الذهاب، قائلا: "الأشخاص الذين يفهمون كرة القدم ويحبونها، يعرفون ما يعنيه التسجيل في نصف نهائي دوري الأبطال، احتفلت مع الجماهير، وصفق لي بعض مشجعي ليفربول، ولن أحتفل في أنفيلد.
وعن إصابة محمد صلاح، قال سواريز: "خسائر مهمة، صلاح لاعب مهم جدًا في ليفربول، لكن لديهم غيره، فهم يركزون على البريميرليج، وأعتقد أنهم سيُقاتلون على اللقبين، لكن لن نغير طريقة لعبنا على الإطلاق".
واختتم نجم برشلونة: "في هذه المباريات يجب أن نكون على دراية بجميع التفاصيل، الخصم سوف يضغط من الثانية الأولى، ليفربول يرتكب أخطاء سخيفة؛ لأنهم يمتلكون لاعبين كبارًا".
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