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سواريز: ليفربول ليس صلاح فقط ولن أحتفل في آنفيلد

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تحرير:علي الزيني ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

سواريز

سواريز

أكد النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق الإسباني، أن عودته إلى الأنفيلد، في إياب نصف نهائي ، تعد خاصة بالنسبة له، وفي حالة تسجيله هدفًا فلن يقوم بالاحتفال، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المواجهة، قائلا: "أصبحت ضمن الأفضل في كرة القدم بفضل ليفربول، ممتن لكل شيء قدموه لي، عودتي إلى آنفيلد ستكون خاصة، فلدي ذكريات جميلة هنا.. أجواء آنفيلد ميزة إضافية للاعبي ليفربول، نحن أيضًا محترفون، ولن ننخدع بنتيجة الذهاب، لقد مررنا بتجارب صعبة مسبقة".

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سواريز انتقل للحديث عن احتفاله في مواجهة الذهاب، قائلا: "الأشخاص الذين يفهمون كرة القدم ويحبونها، يعرفون ما يعنيه التسجيل في نصف نهائي دوري الأبطال، احتفلت مع الجماهير، وصفق لي بعض مشجعي ليفربول، ولن أحتفل في أنفيلد. وعن إصابة محمد صلاح، قال سواريز: "خسائر مهمة، صلاح لاعب مهم جدًا في ليفربول، لكن لديهم

سواريز انتقل للحديث عن احتفاله في مواجهة الذهاب، قائلا: "الأشخاص الذين يفهمون كرة القدم ويحبونها، يعرفون ما يعنيه التسجيل في نصف نهائي دوري الأبطال، احتفلت مع الجماهير، وصفق لي بعض مشجعي ليفربول، ولن أحتفل في أنفيلد.

وعن إصابة محمد صلاح، قال سواريز: "خسائر مهمة، صلاح لاعب مهم جدًا في ليفربول، لكن لديهم غيره، فهم يركزون على البريميرليج، وأعتقد أنهم سيُقاتلون على اللقبين، لكن لن نغير طريقة لعبنا على الإطلاق".

واختتم نجم برشلونة: "في هذه المباريات يجب أن نكون على دراية بجميع التفاصيل، الخصم سوف يضغط من الثانية الأولى، ليفربول يرتكب أخطاء سخيفة؛ لأنهم يمتلكون لاعبين كبارًا".

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