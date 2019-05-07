انت الان تتابع أجويرو يعترف: صرخت في كومباني حتى لا يسدد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
قاد المدافع البلجيكي فينسينت كومباني، فريقه مانشستر سيتي، لفوز صعب للغاية أمام ضيفه ليستر سيتي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الاتحاد» ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب المباراة، مقطع فيديو، لاحتفال لاعبي حامل لقب البريميرليج بالفوز على ليستر، والذي رصد حديث النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، عن لقطة الهدف، حيث أشار إلى أنه صاح في كومباني قبل تسديده للكرة قائلا: «لا لا تسدد».
وحقق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، فوزًا صعبًا على ليستر سيتي، قذيفة صاروخية للقائد كومباني، التي سكنت الزاوية اليسرى لكاسبر شمايكل، حارس الثعالب. وقدم ليستر سيتي مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي، وأفسد لاعبوه كل محاولات أصحاب الأرض، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون
وحقق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، فوزًا صعبًا على ليستر سيتي، قذيفة صاروخية للقائد كومباني، التي سكنت الزاوية اليسرى لكاسبر شمايكل، حارس الثعالب.
وقدم ليستر سيتي مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي، وأفسد لاعبوه كل محاولات أصحاب الأرض، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، واستمر الأمر على حاله في الشوط الثاني لكن السيتي نجح في اقتناص الثلاث نقاط بهدف كومباني الوحيد.
— Manchester City (@ManCity)
بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 95 نقطة يسترد بها صدارته لجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وتتبقى له مباراة أمام برايتون في الجولة الأخيرة، بينما يواجه ليفربول وولفر هامبتون.
NOOOOO VINNY! NOOOOOO! 😂 pic.twitter.com/iBJLnddsIg— Manchester City (@ManCity) May 6, 2019
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