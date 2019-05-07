انت الان تتابع جروس يجهز حازم إمام لقيادة الزمالك أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري جروس، تجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق أمام وادي دجلة، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة 29 بالدوري الممتاز في ظل غياب حمدي النقاز عن المباراة بسبب الإيقاف. وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي، الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة.
واستفاد فريق الزمالك من فوزه ذهابًا بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى يوم 19 مايو في المغرب، على أن تقام مواجهة العودة في
واستفاد فريق الزمالك من فوزه ذهابًا بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى يوم 19 مايو في المغرب، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة، ويتبقى له مبارتان مؤجلتان لانشغاله في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث كان الزمالك قد تعرض للهزيمة في آخر مباريات بطولة الدوري أمام فريق بيراميدز بنتيجة 1-0.
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