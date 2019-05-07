انت الان تتابع فالفيردي عن غياب صلاح: لاعب عالمي ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م
فالفيردي
أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن وجود النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان سيصبح رائعًا، نظرًا للمستوى المميز الذي يمتلكه اللاعب، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "ليفربول خصم قوي، لكننا نمتلك أسلحتنا، ولهذا السبب نحن في الدور قبل النهائي، نتيجة الذهاب لا تغير شيئًا، ونسعى للخروج بالفوز من آنفيلد، نعتمد بشكل كبير على الضغط، علينا أن نهاجم ونحقق الفوز".
وواصل فالفيردي حديثه، قائلا: "هناك مرميان و22 لاعبًا، كل الأمور ممكنة، ما حدث لنا في روما العام الماضي سيظل في الحسبان، وسنستفيد من الخبرات التي حصلنا عليها وقتها، والكل شاهد ما فعلناه أمام باريس سان جيرمان قبل عامين". وعن غياب النجم المصري، قال المدرب الإسباني: "محمد صلاح، لاعب عالمي، لكن ليفربول
وعن غياب النجم المصري، قال المدرب الإسباني: "محمد صلاح، لاعب عالمي، لكن ليفربول يمتلك أيضًا ستوريدج، شاكيري وأوريجي، جميعهم يتمتعون بجودة عالية أيضًا.. حدث لنا أمر غير متوقع وهو إصابة ديمبلي، وكان سيكون من الرائع وجود صلاح، ديمبلي وفيرمينو في المباراة".
واختتم مدرب برشلونة، قائلا: "ليفربول يُصارع على دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، بالنسبة لنا درسنا أخطاء مباراة الذهاب، فقدنا السيطرة في مرحلة ما، وهذا أفقدنا التوازن في بعض أوقات المواجهة".
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