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لهذه الأسباب على بايرن ميونيخ التعاقد مع إلكاي غوندوغان!

رسميا أعلن بايرن أن جناحيه، ريبري وروبن سيودعان الفريق هذا الصيف، ولعل ذلك سيكون مؤشرا على بدء مرحلة جديدة تستدعي التعاقد مع وجوه جديدة. إلكاي غوندوغان أحد الأسماء المطروحة، في صفقة سيكون لبايرن فيها إيجابيات كثيرة.

باتت مؤكدة الصفقة التي أبرمها نادي بايرن ميونيخ مع كل من لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد. والاثنان سيلتحقان بصفوف النادي اعتبارا من الصيف القادم. ومن المؤكد أن بايرن لن يقف عند صفقتين لضخ دماء جديدة في فريقه. ولهذا من المتوقع أن نشهد حتى نهاية الموسم الجاري، قائمة من المرشحين للانتقال إلى القلعة البافارية على صفحات الجرائد والمجلات الرياضية المختصة. لكن، وعلى ما يبدو، بدأ اسم يفرض نفسه بقوة كأحد المرشحين الذين سيلتحقون بالبيت البافاري. ويتعلق الأمر هنا بنجم خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي إلكاي غوندوغان.

وتدور شائعات حول رغبة بايرن في التعاقد مع النجم السابق لفريق دورتموند، الذي يعتبر من بين اللاعبين المحببين لقلب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وفي موسم 2016 انتقل غوندوغان إلى الدوري الإنجليزي، حيث انتزع مكانه كأساسي ضمن تشكيلة بطل الدوري الإنجليزي. وهناك عديد من العوامل تجعل صفقة غوندوغان مغرية بالنسبة لبايرن ميونيخ، من بينها أن الدولي الألماني لم يصل بعد إلى عقده الثالث (28ى عاماً).

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يضاف إلى ذلك وهذا هو الأهم، أن المركز الذي يلعب فيه غوندوغان تحديدا، من المراكز التي يعاني بايرن ميونيخ من خصاص فيها. ففي الماضي كان النادي الألماني يعاني من "تخمة في اللاعبين" في مركز الوسط، لكن الأمر يختلف اليوم، خاصة في ظل الأخبار التي ترجح مغادرة خافي مارتينز وريناتو سانشيز قريبا لصفوف بطل الدوري الألماني.

وفي هذه الحالة يمكن لغوندوغان إلى جانب تياغو وليون غوريتسكا تشكيل قاعدة أساسية وسط الملعب.

وهناك من يعتقد أن بإمكان بايرن استنساخ التجربة الناجحة جدا لريال مدريد بشأن ثنائي الوسط لوكا مودريتش/ توني كروس، لتشكيل ثنائي تياغو/ غوندوغان.