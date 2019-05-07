الامارات | 4 بشائر ترفع معنويات الوصل أمام النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بشائر ترفع معنويات الوصل أمام النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل مواجهة مصيرية عندما يحل ضيفاً على النصر السعودي في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى، الساعة 11 على استاد مدينة الملك فهد الدولي في الرياض، إذ لن يكون أمام «الإمبراطور» سوى تحقيق الفوز فقط، حتى يحافظ على آماله في التأهل إلى دور الـ16، خصوصاً أن الوصل يحتل المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، مقابل تصدّر ذوب آهن الإيراني المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه النصر في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم الزوراء العراقي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وترفع أربع بشائر معنويات لاعبي الوصل قبل خوض هذه المباراة الحاسمة، أبرزها عودة البرازيلي فابيو ليما للمشاركة مع الفريق، بعد غيابه عن مباراتي الوصل أمام ذوب آهن الإيراني في الجولتين الثالثة والرابعة، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الثانية أمام الزوراء العراقي، وإيقافه مباراتين من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ تعد عودته إضافة قوية للوصل، خصوصاً بعد تألقه في آخر مباراتين، واحرازه هدفين أمام الجزيرة وعجمان، بينما أحرز اللاعب البرازيلي هدف الفوز في لقاء الذهاب في مرمى النصر السعودي في زعبيل.

أما البشرى الثانية فتتمثل في العقدة الوصلاوية لـ«العالمي»، إذ يتفوق الوصل تاريخياً على النصر السعودي، بفوزه في المواجهة الرسمية الأولى التي جمعت الفريقين في دوري أبطال الخليج في 2010، بركلات الترجيح، بعد فوز النصر في الذهاب 3-1، والوصل في الإياب 4-2، بينما فاز الوصل في أول مواجهة رسمية تجمع الفريقين في البطولة القارية، بهدف دون رد أحرزه فابيو ليما من ركلة جزاء، ويأمل الوصلاوية أن يستمر التفوق على «العالمي» بتحقيق أول فوز على النصر في الرياض.

في المقابل، يراهن الوصل على انشغال النصر السعودي بالمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتصدّر الفريق للائحة الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف الهلال، قبل نهاية المسابقة بجولتين، إذ يخوض «العالمي» مباراة حاسمة خارج أرضه أمام الحزم السبت المقبل، قبل أن يستضيف في الجولة الأخيرة من المسابقة الباطن، وهو ما يجعل تفكير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، واللاعبين، في حسم لقب الدوري، بينما أشارت وسائل الإعلام السعودية الى أن الفريق سيخوض المباراة بالصف الثاني، لأن إدارة النادي تركز في المقام الأول على الفوز بلقب الدوري السعودي.

أما البشرى الرابعة فهي تحسن نتائج الوصل في المباريات الأخيرة، بفوزه في آخر جولتين في دوري الخليج العربي، على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في زعبيل، ثم خارج أرضه على عجمان بهدفين مقابل هدف، ليتقدم الفريق إلى المركز التاسع، ويكتسب الوصل الثقة، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويأمل الوصل أن يستعيد الانتصارات في دوري أبطال آسيا، خصوصاً أن الفريق بدأ مباريات دور المجموعات بأفضل طريقة بالفوز على النصر السعودي، قبل أن يخسر ثلاث مباريات متتالية أمام الزوراء العراقي بخمسة أهداف دون رد، ثم أمام ذوب آهن الإيراني مرتين، بثلاثة أهداف مقابل هدف في زعبيل، وبهدفين دون رد في أصفهان، وبات الوصل يحتاج إلى الفوز في آخر جولتين على النصر، ثم الزوراء العراقي في الجولة السادسة، حتى يتأهل إلى دور ثمن النهائي.

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لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

البشائر الـ 4

عودة ليما.

عقدة النصر.

الدوري السعودي.

تحسن نتائج الوصل.