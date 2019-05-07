الامارات | «رمضانية خالد بن طناف» تنطلق اليوم بمشاركة نجوم الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضانية خالد بن طناف» تنطلق اليوم بمشاركة نجوم الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ، اليوم، منافسات بطولة الشيخ خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، في نسختها الثالثة بمشاركة 16 فريقاً، تم توزيعها على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة فرق، على أن يتأهل فريقان للدور ربع النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، وتستمر البطولة حتى يوم 13 رمضان المبارك.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل الأول على جائزة مالية قدرها 80 ألف درهم، والثاني على 50 ألف درهم، والثالث على 30 ألف درهم، وستقام مباريات البطولة على الملعب رقم 3 بنادي بني ياس، والملعب المجاور له.

وسيشارك في البطولة نخبة من لاعبي دوري الخليج العربي والنجوم السابقين، ولاعبون شباب من مختلف الأندية ومراكز الشباب، كما سيتم رصد جوائز مالية يومية قدرها 2000 درهم للجماهير سيتم السحب عليها، وكذلك تم رصد جوائز لكبار السن وأصحاب الهمم.

Advertisements

وتشارك في البطولة فرق عدة، تمثل مؤسسات رياضية وثقافية ومجتمعية بالبطولة منها أبوظبي للإعلام ومركز تسهيل والماء والكهرباء بأبوظبي وقطاع الأمن الجنائي لشرطة أبوظبي، وإسناد أدنوك.

وقال رئيس مبادرات خالد بن طناف، بخيت بن خالد بن طناف المنهالي، خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، إن البطولة ستدعم أصحاب الهمم وكبار السن، من خلال إقامة مبادرات وفعاليات لهم، وهذا الأمر ليس غريباً على البطولة، لأن هدفها هو التواصل مع جميع فئات المجتمع، وخدمة أهل المنطقة.

وقال مسؤول البطولة، محمد بريك المنهالي، إن هناك مسابقة لشد الحبل، ستقام على هامش بطولة كرة القدم، وستشهد هذه البطولة، التي تقام لأول مرة، مشاركة عدد كبير من الفرق.