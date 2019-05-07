الامارات | «ثلاثي الشارقة» الأفضل في أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلاثي الشارقة» الأفضل في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الشارقة، متصدّر دوري الخليج العربي، على جوائز الأفضل لشهر أبريل، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت الجماهيري، إذ فاز البرازيلي إيغور كورونادو بجائزة أفضل لاعب متفوقاً على مهاجم الوحدة تيغالي، بينما جاء لاعب بني ياس ليروي جورج ثالثاً.

وتفوّق حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني على شقيقه علي الحوسني حارس مرمى عجمان مرة أخرى، كما حدث سابقاً في أكتوبر الماضي، حيث جاء الأخير في المرتبة الثانية، بينما حل محمد الشامسي في المركز الثالث بفارق ضئيل عن علي الحوسني.

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من جهته، حصد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري جائزة مدرب الشهر للمرة الخامسة على التوالي، متفوقاً على مدرب الوحدة تين كات، ومدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا.