الامارات | بطولة النادي المصري تنطلق الخميس في العين.. بمشاركة 16 فريقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة النادي المصري تنطلق الخميس في العين.. بمشاركة 16 فريقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة عام التسامح الرمضانية لسباعيات كرة القدم، بعد غدٍ، برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وينظمها النادي المصري في الفترة من 4 إلى 18 رمضان، وتستضيفها ملاعب استاد طحنون بن محمد آل نهيان بنادي العين، بمشاركة 16 فريقاً.

وأجريت القرعة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة، أول من أمس، بقاعة فندق هيلي ريحان روتانا، بحضور الشيخ سالم بن ركاض العامري، واللجان المنظمة ورؤساء الفرق المشاركة وأجهزة الإعلام.

ووزعت الفرق إلى أربع مجموعات، ضمت الأولى فرق: الجالية المصرية وشرطة العين ودراجون وخالدينهو، وضمت المجموعة الثانية حامل اللقب فريق الجالية المغربية وفرق شباب اليحر ونعمة وفريندز، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق الجالية اللبنانية والمقام والعين سيتي والنادي المصري «ب»، وتتنافس ضمن المجموعة الرابعة فرق الجالية الأردنية وبوكاجونيورز والروضة الشرقية والجالية اللبنانية «ب».

ويتأهل فريقان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي، وتتواصل المنافسات بطريقة خروج المغلوب بمواجهة أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية حتى بلوغ نصف النهائي ثم النهائي، حيث يُمنح أصحاب المراكز الثلاثة الأولى كأس البطولة والميداليات الذهبية لصاحب المركز الأول والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني، أما صاحب المركز الثالث فيُقلد الميداليات البرونزية، ورُصدت مبالغ مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

Advertisements

وتم استعراض رعاة البطولة، وهم الفؤاد للصرافة الراعي الذهبي، وفندق هيلي ريحان روتانا الراعي الفضي، ومؤسسة باتكو الراعي البرونزي، ومركز المأمون الطبي ومستشفى أن أم سي ودوست للمأكولات التركية، وتُقام البطولة بشراكة استراتيجية مستمرة مع مديرية شرطة العين ونادي العين الرياضي الثقافي وسفراء الخير التطوعي.

وأعلن بن ركاض العامري انطلاق البطولة تحت شعار «بالرياضة نتسامح»، معرباً عن سعادته بالإسهام في الإعلان عن بطولة تُقام تحت شعار يؤكد منهج الدولة الراسخ منذ تأسيسها، مؤكداً أن الرياضة إحدى أهم الوسائل في نشر ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع وتقوية روابطه، خصوصاً أن البطولة تُقام في الشهر الفضيل.

وأضاف: «نجاح بطولة النادي المصري في مدينة العين كل عام، يعزز من دوافعنا لتقديم الدعم الضروري لاستمرارها، خصوصاً أنها تجيء في هذا العام تحت شعار يمثل منهجاً غير منقطع لدولة الامارات وقيادتها الرشيدة، ونحتاج دوماً في كل وقت أن نعمق ونعزز قيم التسامح في مجتمعنا بكل فئاته، والرياضة وكرة القدم تحديداً من أقوى الوسائل لنشر وتطوير أدوات التسامح».

وأردف: «نرجو أن تسود الروح الرياضية أثناء البطولة، وأن يتذكر الجميع من فرق وجماهير أن البطولة تتزامن مع عام التسامح، والنادي المصري عودنا على الجودة العالية في كل الفعاليات الرياضية والثقافية، التي يُنظمها، لذلك نناشد الجماهير حضور المباريات ومساندة فرقهم فوجودهم مهم للغاية».