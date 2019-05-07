الامارات | كأس تحدّي مجلس دبي الرياضي «نصراوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس تحدّي مجلس دبي الرياضي «نصراوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريقا أكاديمية النصر لكرة القدم لفئتي تحت 14 و16 سنة بكأس التحدي ضمن النسخة الثالثة من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، التي نظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، وشارك فيها 2500 لاعب من 100 فريق، وأقيمت منافساتها في ملاعب نادي الوصل وشباب الأهلي دبي ومدينة دبي الرياضية، وتوّج فريق منتخب الإمارات للفتيات في فئة تحت 17 سنة.

كما فاز فريقا أكاديمية دو لاليغا للكفاءات العالية البنين والبنات بكأس التحدي لفئة تحت 18 سنة، الذي تنافست فيه أفضل فرق بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، وأفضل فرق في أندية دبي.

وقام كلٌّ من رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، ومدير قسم تطوير الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري، بتتويج الفرق الفائزة في جميع الفئات السبع التي شملت لاعبين من عمر 8 إلى 18 عاماً، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تمت إضافتها للبطولة، وهي فئة الفتيات تحت 17 عاماً، والتي جاءت في إطار دعم المجلس لتطوير رياضة المرأة.

وقال مدير قسم تطوير الأكاديميات الرياضية في مجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري: «سعداء بالمستوى القوي الذي قدمه اللاعبون من الناشئين والبراعم الموهوبين المشاركين في البطولة الذين قدموا أداءً عالياً، حيث شهدنا منافسات حامية بين مختلف الفرق التي قدمت مباريات رائعة خلال البطولة».

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وأضاف أحمد سالم: «لاعبو الأكاديميات من الفئات العمرية الناشئة في أنديتنا في حاجة ماسة لمثل هذه البطولات، فهي تساعد هذه الفئة من اللاعبين في شركات وأكاديميات ومدارس كرة القدم على ممارسة لعبة كرة قدم حقيقية وسط منافسات قوية كل أسبوع، فهي تصقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك مع مختلف المستويات المهارية، وهو الأمر الذي سيصنع فارقاً كبيراً في أدائهم بالمستقبل، خصوصاً عندما نبدأ معهم في هذا العمر بالتحديد».

وتوّج فريقا البنين والبنات لأكاديمية دو لاليغا للكفاءات العالية بلقب فئة تحت 18 عاماً، فيما فاز فريقا المدرسة الإسبانية إنيستا بلقبي بطولة فئتي تحت 12 سنة وتحت 10 سنوات.

المهيري: شهدنا منافسات حامية بين مختلف

الفرق التي قدمت مباريات رائعة خلال البطولة.