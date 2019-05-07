الامارات | «تعاونية الاتحاد» ترعى أنشطة جمعية الرياضيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاونية الاتحاد» ترعى أنشطة جمعية الرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت تعاونية الاتحاد، كبرى التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مع جمعية الرياضيين مذكرة تفاهم، تقضي برعاية تعاونية الاتحاد لبرامج جمعية الرياضيين للعام الثالث على التوالي، لتنمية وتطوير مفهوم الرياضة في الدولة، من خلال إعداد كوادر وطنية فنية مؤهلة.

وقع الاتفاقية عن جمعية الرياضيين الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس الإدارة، وعن تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق.

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وأشار الشريف إلى أن اهتمام تعاونية الاتحاد بتقديم الدعم والرعاية لبرامج الجمعية، يعكس دورها الإيجابي على شباب الوطن، والحيوي في دعم المجال الرياضي، والأحداث والفعاليات الرياضية، لأجل لتحقيق أهداف نشأة هذه الجمعية في دولة الإمارات. وتمتاز برامج الجمعية بمستواها النوعي والتخصصي، في مجال ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية.

من جانبه، أكد الدكتور سهيل البستكي أن تعاونية الاتحاد تسعى، من خلال الشراكات بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني، إلى تبادل الخبرات والمعارف، ودعم وتعزيز مفاهيم التعاون والشراكة المجتمعية القائمة بين الطرفين بشكل فعال.