الامارات | مواطن يرفع شعار «عام التسامح» في ماراثون هامبورغ الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يرفع شعار «عام التسامح» في ماراثون هامبورغ الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص نائب رئيس قسم الصيانة في «طيران الإمارات»، المهندس خيام عبدالعزيز فلكناز، (50 عاماً)، على ارتداء قميص يحمل على ظهره شعار «عام التسامح» باللغتين العربية والإنجليزية، خلال مشاركته أخيراً في ماراثون هامبورغ في ألمانيا، الذي أقيم لمسافة 42 كيلومتراً، وذلك بمجهود فردي، يهدف إلى الترويج للمبادرات التي تطلقها الدولة في شتى المحافل الدولية.

وقال فلكناز لـ«الإمارات اليوم»: «إن مشاركاتي الخارجية الأولى لي على الصعيد الشخصي، سواء في ماراثون روتردام في هولندا مطلع أبريل الماضي، واتبع في نهاية الشهر ذاته بالمشاركة في ماراثون هامبورغ، تهدف إلى الترويج للمبادرات التي تطلقها الدولة، بجانب رفع علم الإمارات في كبرى المحافل الدولية».

وأوضح: «اعتمادي منذ عام 2014 على رياضة الجري كأسلوب حياة، خصوصاً أنني رياضي سابق في منتخبات الدولة بكرة السلة، منحني القدرة تدريجياً على استعادة لياقتي البدنية، والمشاركة بصورة تدريجية في سباقات الماراثون التي استضافتها الدولة، لأعمد تدريجياً على مدار السنوات الماضية، ومن خلال جداول تدريب يومية تراوح بين العدو لمسافات طويلة بجانب التدريب في صالات الـ(جيم) إلى تطوير مستوى أدائي، ما سمح لي أخيراً وبمجهود فردي إلى تسجيل مشاركاتي الخارجية الأولى التي سعيت خلالها إلى رفع علم الإمارات، وتعريف شعوب الأرض كافة بالمبادرات التي تطلقها الدولة، خصوصاً أن العام الحالي يحمل مسمى عام التسامح».

وأضاف: «ارتباطي بوظيفة حسّاسة تتعلق بسلامة المسافرين، والدوامات الطويلة، كان وراء ابتعادي عن ممارسة لعبة كرة السلة التي مارستها لسنوات طويلة، سواء في نادي الوصل، أو مع المنتخبات الوطنية التي سبق لي تمثيلها في العديد البطولات، وحققت معها إنجازات، خصوصاً في بطولات العالم العسكرية، خصوصاً أنه بين عامي 2006 و2010 التي مثلت خلالها «طيران الإمارات» الجهة التي أعمل بها في مشروع بناء طائرة إيرباص إيه 380 العملاقة، كان وراء ابتعادي نهائياً عن ممارسة أي نشاطٍ رياضي، قبل أن أعود قبل خمس سنوات، وتحديداً عبر رياضة الجري إلى استعادة نشاطي البدني».

وأكمل: «الخضوع بصورة يومية إلى التدريبات، سواء عبر تخصيص أربعة أيام في الأسبوع لممارسة الجري، واتباعها بثلاثة أيام أخرى من التدريبات المختلفة في صالات الجيم، منحني القدرة على تسجيل مشاركاتي الأولى في سباقات الماراثون المحلية، فضلاً عن مشاركاتي في سباقات تحدي سبارتن في حتا، وغيرها من البطولات الأخرى، قبل أن أتجه أخيراً إلى توسيع دائرة المشاركة، والوجود في سباقات عالمية بالصورة ذاتها التي شاركت فيها في هامبورغ، ونجحت خلاله في تسجيل أفضل زمنٍ شخصي لي على الإطلاق، بقطعي مسافة 42 كيلومتراً بزمن بلغ أربع ساعات و29 دقيقة».

وتابع: «كل منا يمثل في مكان عمله أو في نشاطه الرياضي وغيرها من الأنشطة الأخرى، وتحرص في كل عام على إطلاق مبادرات تؤكد القيم التي تأسست عليها الدولة».

وعن الوجهة المقبلة، قال: «سأواصل على النهج ذاته من خلال تسجيل المشاركات المحلية قبل التوجه مجدداً إلى المشاركات الخارجية، ومنها وجودي خلال شهر رمضان في سباق تحدي الليل لمسافة 10 كيلومترات، ضمن بطولة (ناس) الرمضانية في دبي».

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خيام فلكناز:

«سأواصل على النهج

ذاته من خلال تسجيل

المشاركات المحلية

قبل التوجه مجدداً

إلى المشاركات

الخارجية».