شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستعيد الصدارة.. وجولة النهاية تحسم لقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا هامًا على حساب ليستر سيتي بهدف سجله فينسيت كومباني، مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعاد الفوز الصدارة لفريق المدرب جوارديولا في ترتيب فرق البطولة الإنجليزية برصيد 95 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد ليستر عند 51 نقطة في المرتبة التاسعة.

وتحسم الجولة الأخيرة من المسابقة بطل الدوري الإنجليزي، حيث سيخرج سيتي لملاقاة برايتون، بينما يستضيف ليفربول فريق وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل.