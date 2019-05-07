شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي «انتظار».. العين تزف الهلال لدور الـ 16 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) تأهل فريق الهلال رسمياً للدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا بعد تصدره لفرق مجموعته الثالثة قبل نهاية دور المجموعات بجولة، بعد فوزه على ضيفه فريق العين الإماراتي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الاثنين) على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، وأحرز هدفي الهلال هتان باهبري، محمد الشلهوب، فيما خسر فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه فريق السد القطري بهدفين لهدف سجلهما أسد علي، وأكرم عفيف، فيما سجل للأهلي عمر السومة من ركلة جزاء، ليتجمد رصيد الأهلي عند النقطة السادسة وفي المركز الثالث، فيما تصدر السد فرق المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط.

تأهل فريق الهلال رسمياً للدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا بعد تصدره لفرق مجموعته الثالثة قبل نهاية دور المجموعات بجولة، بعد فوزه على ضيفه فريق العين الإماراتي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الاثنين) على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، وأحرز هدفي الهلال هتان باهبري، محمد الشلهوب، فيما خسر فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه فريق السد القطري بهدفين لهدف سجلهما أسد علي، وأكرم عفيف، فيما سجل للأهلي عمر السومة من ركلة جزاء، ليتجمد رصيد الأهلي عند النقطة السادسة وفي المركز الثالث، فيما تصدر السد فرق المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط.

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