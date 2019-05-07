النصر يتربص بالوصل في مواجهة ثأرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يتربص النصر بالوصل الإماراتي عندما يستضيفه اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة قبل الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتعد مواجهة اليوم ثأرية بالنسبة للنصر بعد أن حقق النصر الإماراتي الثلاث نقاط الوحيدة التي في رصيده من محطة النصر بعد أن فاز عليه 1-0 في دبي.

ويتصدر المجموعة ذوب آهن الإيراني برصيد 10 نقاط، يليه الناصر ثانيا بـ 6 نقاط، ثم الزوراء العراقي ثالثا (4 نقاط)، وأخيرا الوصل برصيد 3 نقاط.

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وسيكون النصر مطالبا بالفوز إذا ما أراد أن يحقق هدف التأهل إلى دور الـ16، وهو ذات الهدف الذي ينشده الوصل، حيث إن فوزه يرفع رصيده إلى 6 نقاط في انتظار تعثر الزوراء أمام ذوب آهن عندما يحل عليه ضيفا على استاد كربلاء الدولي.

أما تعثر الوصل والزوراء، فيمنح النصر بطاقة التأهل الثانية بجانب الفريق الإيراني.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة في 21 مايو الحالي، حيث يلتقي الوصل مع الزوراء في دبي، وذوب مع النصر في كربلاء.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوصل على النصر 1-0 في دبي، وتعادل ذوب آهن مع الزوراء 0-0 في أصفهان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الزوراء على الوصل 5-0 في كربلاء، وذوب آهن على النصر 3-2 في دبي، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على الزوراء 4-1 في الرياض، وذوب آهن على الوصل 3-1 في دبي، وشهدت الجولة الرابعة فوز النصر على الزوراء 2-1 في كربلاء، وذوب آهن على الوصل 2-0 في أصفهان.