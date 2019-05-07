شذى صالح خامسة العرب بالريشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حققت لاعبة المنتخب السعودي للريشة الطائرة شذى صالح المركز الخامس عربيا بـ 2220 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي لمسابقات فردي السيدات. وكانت لاعبتا أخضر الريشة رنا أبو حربش وشذى صالح حققتا المركز الثالث بـ 2220 نقطة، نتيجة الجهود المبذولة من قبل اللاعبات والطاقم الفني للمنتخب تحت إشراف الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، وأبرز ظهور لهن مشاركتهن في منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2018، وتحقيق رنا أبوحربش المركز الأول في بطولة المملكة 2019، وكذلك تحقيق ثنائي شذى ورنا المركز الأول في منافسات الزوجي للبطولة ذاتها.



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