والدة رونالدو تفتخر بابنها عبر تغريدة غريبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس افيرو، نشرت تغريدة تحمل قدرا كبيرا من الغرابة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت خلالها أن يوفنتوس الإيطالي كان يعاني من أزمة خانقة قبل انضمام نجلها لصفوفه. وسلطت صحيفة «ماركا» الإسبانية الضوء على تغريدة افيرو التي قالت فيها «كريستيانو، هذا اللاعب الذي أنقذ يوفنتوس من الهبوط وجعله يفوز بالدوري مجددا بعد 20 عاما من الغياب، إنه مذهل، أنا فخورة بك».



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