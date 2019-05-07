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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل كورنادو مع الشارقة: (14 هدفاً في 23 مباراة) الجولة الأولى: الظفرة - الشارقة: صفر-4 (هدف واحد) الجولة الثانية: الشارقة - النصر: 6-3 (هدف واحد) الجولة الثالثة: شباب الأهلي - الشارقة: 1-2 (هدف واحد) الجولة الرابعة: الشارقة - الفجيرة: 3-صفر (هدفان) الجولة الثامنة: العين - الشارقة: 1-2 (هدف) Advertisements الجولة التاسعة: الشارقة - اتحاد كلباء: 2-2 (هدف) الجولة 14: الشارقة - الظفرة: 2-1 (هدف واحد) الجولة 16: الشارقة - شباب الأهلي: 2-صفر (هدف واحد) الجولة 18: الشارقة - الجزيرة: 3-2 (هدفان) الجولة 20: بني ياس - الشارقة: 1-2 (هدفان) الجولة 21: الشارقة - العين: 2-2 (هدف واحد)

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