ثلاثي الشارقة يفوز بجائزة الأفضل في إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذ لاعبو ومدرب نادي الشارقة، متصدر دوري الخليج العربي، على جوائز الأفضل الشهرية لشهر إبريل/ نيسان، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت.

وفاز البرازيلي إيغور كورونادو بجائزة أفضل لاعب في الشهر باختيار الجماهير متفوقاً على سيباستيان تاجليبو مهاجم نادي الوحدة الذي حل ثانياً، بينما جاء ليروي جورج لاعب نادي بني ياس ثالثاً في التصويت.

وتفوق حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني على شقيقه علي الحوسني حارس مرمى عجمان مرة أخرى، كما حدث سابقاً في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وجاء الأخير في المرتبة الثانية، بينما تواجد محمد الشامسي في المركز الثالث بفارق ضئيل عن علي الحوسني.

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وحصد مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري جائزة مدرب الشهر للمرة الخامسة على التوالي، متفوقاً هذه المرة على هينك تين كات مدرب الوحدة الذي حل ثانياً في التصويت، بينما حصل رودولفو أروابارينا على المركز الثالث في التصويت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها ثلاثي من نادي الشارقة بالجوائز، وسبق أن فاز ويلتون سواريز، عادل الحوسني، وعبدالعزيز العنبري بها في شهر أكتوبر، وسيتسلم الفائزون جوائزهم قبل بداية مباراتهم القادمة في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي أمام فريق الوصل على ملعب الأخير.

يذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر تضم ثلاثة أسماء في كل فئة، يتم اختيارهم بناء على الإحصاءات، ثم يصوت الجمهور لاختيار الفائزين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث يستمر التصويت لمدة 48 ساعة.