شكرا لقرائتكم خبر عن فيودوروف: ليس لدينا ما نخسره والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أندري فيودوروف، مدرب لوكوموتيف صعوبة المواجهة التي تجمعه مع الوحدة، مشيرا إلى أن فريقه يقاتل من أجل التأهل وسيعمل على تحقيق الفوز أمام الوحدة وقال: ليس لدينا ما نخسره ونعلم أن الوحدة يمر بأفضل أيامه وسنقاتل من أجل الفوز للحفاظ على حظوظنا في التأهل، لأن الخسارة تعني مغادرة المسابقة. وأوضح مدرب لوكوموتيف أن الوحدة من أقوى فرق المجموعة ولكنه مثل أي فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، مبينا أنه سيعمل على اكتشاف ذلك في المباراة. وعن سر الانتصارات الثلاثة عقب خسارة ضربة البداية قال: بعد الخسارة الأولى صححنا المسار وفزنا في 3 مباريات، لأننا استفدنا من الأخطاء التي ارتكبناها في تلك المباراة خاصة من جانبي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيودوروف: ليس لدينا ما نخسره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.