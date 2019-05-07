فيودوروف: ليس لدينا ما نخسره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أندري فيودوروف، مدرب لوكوموتيف صعوبة المواجهة التي تجمعه مع الوحدة، مشيرا إلى أن فريقه يقاتل من أجل التأهل وسيعمل على تحقيق الفوز أمام الوحدة وقال: ليس لدينا ما نخسره ونعلم أن الوحدة يمر بأفضل أيامه وسنقاتل من أجل الفوز للحفاظ على حظوظنا في التأهل، لأن الخسارة تعني مغادرة المسابقة. وأوضح مدرب لوكوموتيف أن الوحدة من أقوى فرق المجموعة ولكنه مثل أي فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، مبينا أنه سيعمل على اكتشاف ذلك في المباراة. وعن سر الانتصارات الثلاثة عقب خسارة ضربة البداية قال: بعد الخسارة الأولى صححنا المسار وفزنا في 3 مباريات، لأننا استفدنا من الأخطاء التي ارتكبناها في تلك المباراة خاصة من جانبي.