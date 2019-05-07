إيجور كورونادو أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

مع فتح باب الترشيحات لنجوم الموسم الحالي، الذي يسدل الستار عليه في الخامس والعشرين من مايو/‏أيار الحالي، يبرز في دائرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أجنبي البرازيلي أيجور كورونادو لاعب فريق الشارقة، والذي نال، أمس، جائزة أفضل لاعب في الشهر؛ باختيار الجماهير حسب لجنة دوري المحترفين.

ويبدو اللاعب البرازيلي الأقرب لنيل جائزة أفضل لاعب أجنبي هذا الموسم، قياساً إلى الدور المميز الذي قام به مع «الملك» خلال مشواره مع الفريق في الجولات التي لعبت حتى الآن.

وأثبت اللاعب خلال المباريات التي شارك بها أنه «الأيقونة» التي لا يمكن الاستغناء عنها في صفوف الفريق «الأبيض»؛ بعدما أدى دور صانع الخطر حيناً والهداف أحياناً، لينجح في هز شباك المنافسين 14 مرة؛ منها 7 من ركلات جزاء، خلال 23 مباراة لعبها حتى الآن وبمعدل 0.61 هدف في المباراة الواحدة.

ولم تقتصر نجومية اللاعب على التسجيل؛ بل تميز على مستوى صناعة الأهداف، بعدما أسهم في تقديم المساعدة لزملائه للتسجيل؛ وذلك عبر تمريرات؛ منها 8 تمريرات حاسمة، ليكون قد شارك في 22 هدفاً في 23 مباراة، شارك خلالها في 2068 دقيقة.

وأثبت اللاعب المولود في 18 أغسطس/‏آب 1992، أنه صفقة الموسم؛ بعدما برهن عن قدرات عالية؛ من خلال دوره فوق المستطيل الأخضر؛ حيث تسلح بالروح القتالية والإصرار على الفوز في كل المباريات التي لعبها، وإن كان إهدار ركلة جزاء أمام اتحاد كلباء في المرحلة 22، وهي البصمة الأسوأ في مسيرة اللاعب مع الملكي.

تفاصيل التعاقد

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يعود التعاقد مع النجم البرازيلي إلى حسن الاختيار الذي قام به مسؤولو النادي، حين قام عبد الله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم السابق، بزيارة «سرية» إلى إيطاليا؛ من أجل ضمان التوقيع مع لاعب باليرمو الإيطالي في صفقة تعد هي الأغلى في تاريخ أندية الإمارة الباسمة.

وتمكن العجلة من حسم الصفقة بنجاح، والتوقيع مع اللاعب لمدة 4 سنوات؛ ليثبت اللاعب منذ المباراة الأولى أنه الاختيار الأمثل؛ للدفاع عن ألوان الفريق حتى بات مصدر اهتمام العديد من الفرق المحلية والخليجية التي تحسد الشارقة على تواجد كورونادو في تشكيلته؛ بل وصل الأمر إلى نيل اللاعب لإشادة من مدربي الأندية المنافسة، وليس إشادة عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة وحده.

ومن المفارقات الغريبة، أن عقد اللاعب البرازيلي الأول مع النادي، لم يكن يتضمن مكافأة الحصول على لقب الدوري، وهي الخطوة التي تم تداركها لاحقاً بإدخال تعديلات على بنود العقد حتى يتضمن نيل اللاعب مكافأة مالية في حال توج الشارقة باللقب.

وكان اللاعب قد عكس صورة مثالية في العطاء والاستبسال في المباراة الأخيرة أمام دبا الفجيرة التي تعثر خلالها «الملك» بالتعادل؛ حيث كان أكثر اللاعبين نشاطاً وأكثرهم رغبة في تحقيق الفوز الذي ضاع من الفريق؛ ليؤخر تتويج الفريق إلى مرحلة لاحقة (سيحرز الشارقة رسمياً في المرحلة 23 في حال خسارة شباب الأهلي أمام النصر الجمعة، أو فوز الشارقة على مستضيفه الوصل السبت).

قائمة اللاعبين

تضم قائمة اللاعبين الأجانب الذين تم ترشيحهم لجائزة الموسم الحالي إلى جانب كورونادو الأوزبكي شوكوروف، والبرازيلي ويلتون سواريز لاعبي الشارقة، والأرجنتيني تيغالي هداف الوحدة وزميله البرازيلي ليوناردو، إلى جانب الياباني شيوتاني لاعب العين، والإسباني كوندي هداف بني ياس، والمجري دزودزاك لاعب اتحاد كلباء.

وقد يكون سواريز زميل كورونادو أحد المرشحين البارزين بدوره للمنافسة على جائزة أفضل لاعب، بينما يبدو التنافس كبيراً مع الأرجنتيني تيغالي الذي يعتلي صدارة هدافي الدوري حتى الآن بتسجيل اللاعب ل22 هدفاً، ومعه زميله البرازيلي ليوناردو الذي سجل 12 هدفاً، وصنع 8 أهداف لزملائه في 1592 دقيقة شارك بها، وإن كانت العقوبة الانضباطية التي تعرض لها بعد طرده في نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي قد أثرت بالسلب في عدد مشاركاته مع العنابي.

وفي حال فوز ويلتون سواريز لاعب الشارقة بالجائزة، فهو أيضاً من اختيار عبد الله العجلة؛ عندما كان نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وكان صرّح ل«الخليج الرياضي» في ذلك الوقت: أنام وأصحو على توقيت البرازيل لأجل التعاقد مع وليتون سواريز قادماً من فريق قيصري سبورت التركي.