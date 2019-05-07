شكرا لقرائتكم خبر عن هدف كومباني يُعيد سيتي إلى الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات مانشستر سيتي على بعد مباراة واحدة من أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ أن حقق ذلك جاره اللدود مانشستر يونايتد عام 2009، وذلك باستعادته الصدارة من ليفربول قبل مرحلة على ختام الموسم بعد فوزه الشاق على ضيفه ليستر سيتي 1-صفر بهدف رائع من تسديدة صاروخية لقائده البلجيكي فنسان كومباني قبل 20 دقيقة من النهاية. وكان ليفربول انتزع الصدارة مؤقتا السبت بفوزه على نيوكاسل 3-2.

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