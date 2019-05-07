شكرا لقرائتكم خبر عن العين يخسر من الهلال 0 - 2 ويودع «أبطال آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر العين من الهلال السعودي 0 - 2 ليودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات لأول مرة منذ 6 سنوات، وتأهل الهلال والدحيل إلى دور ال 16 عن مجموعتهما، فيما بقي العين في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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