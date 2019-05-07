النصر يتوج بكأس التحدي في بطولة «دبي الرياضي» لأكاديميات كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريقا أكاديمية النصر لكرة القدم لفئتي تحت 14 و16 سنة بكأس التحدي ضمن النسخة الثالثة من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، التي نظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، وشارك فيها 2500 لاعب من 100 فريق، وأقيمت منافساتها في ملاعب نادي الوصل وشباب الأهلي دبي ومدينة دبي الرياضية، وتوج فريق منتخب الإمارات للفتيات في فئة تحت 17 سنة.

وفاز فريقا أكاديمية دو لاليغا للكفاءات العالية البنين والبنات بكأس التحدي لفئة تحت 18 سنة، الذي تنافست فيه أفضل فرق بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم وأفضل فرق في أندية دبي.

وقام كل من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وأحمد سالم المهري مدير قسم تطوير الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي بتتويج الفرق الفائزة في جميع الفئات السبع التي شملت لاعبين من عمر 8 إلى 18 عاماً، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تمت إضافتها للبطولة وهي فئة الفتيات تحت 17 عاماً والتي جاءت في إطار دعم المجلس لدعم وتطوير رياضة المرأة.

وقال أحمد سالم المهري، مدير قسم تطوير الأكاديميات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: سعداء بالمستوى الذي قدمه اللاعبون من الناشئين والبراعم الموهوبين المشاركين في البطولة الذين قدموا أداء مميزاً، شهدنا منافسات قوية بين مختلف الفرق التي قدمت مباريات رائعة خلال البطولة. لاعبو الأكاديميات من الفئات العمرية الناشئة في أنديتنا في حاجة لمثل هذه البطولات، فهي تساعد هذه الفئة من اللاعبين في شركات وأكاديميات ومدارس كرة القدم على ممارسة لعبة كرة قدم حقيقية وسط منافسات قوية كل أسبوع، فهي تصقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك مع مختلف المستويات المهارية، وهو الأمر الذي سيصنع فارقاً كبيراً في أدائهم بالمستقبل.