شرطة دبي تستهدف نشر أهمية الرياضة في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ومجلس أصحاب الهمم حملة «أهلاً رمضان» في مدارس حماية للبنات الحلقة الأولى والثانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى توعية الطالبات بأهمية تناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وتخلل الحملة مسابقات ترفيهية وفقرات رياضية، بحضور المقدم وداد عبدالرحمن مويزة المشرفة على مدارس حماية ومديرة المدرسة الأستاذة حمدة الزعابي والهيئة التدريسية والطالبات وأولياء الأمور احتفالاً بقدوم شهر رمضان.

وتأتي هذه الحملات والفعاليات ضمن خطة قسم الوعي الرياضي بتوجيهات العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وإشراف العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية، وشارك في الحملة الشرطي منصور من إدارة التوعوية الأمنية وشخصيات كرتونية حيث بلغ عدد المستفيدين من الفعالية 584 طالبة وتم توزيع الفواكه والغذاء الصحي على الجميع

وتقدمت المقدم وداد مويزة بالشكر لإدارة الشؤون الرياضية على هذه المبادرة التي لاقت إعجاب وتفاعل الطالبات ومشاركتهن في فقرات متنوعة كما شكرت مديرة المدرسة دعم قسم الوعي الرياضي في المبادرات والمشاركات الرياضية ودعتهم إلى مزيد من التعاون وبالفعل لقد ساهمت الحملة في بث روح السعادة والفرح للطالبات من خلال المسابقات الترفيهية والرياضية.