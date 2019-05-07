15 ميدالية تتوج كلباء بكأس رئيس الدولة للجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي اتحاد كلباء تألقه واحتفظ بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو لهذا الموسم، برصيد 15 ميدالية «7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات»، وذلك في البطولة التي اختتمت أمس الأول بصالة نادي الشارقة «فرع الحزانة» وأقيمت بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأضاف اتحاد كلباء للقب الغالي، فوزه بدرع التفوق العام، وحل في المركز الثاني بالترتيب العام فريقا الفجيرة والجزيرة «مناصفة»، فيما جاء الشارقة رابعاً، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب، وسط حماس كبير بين المشاركين في ختام موسم الجودو الذي سخر له نادي الشارقة كافة متطلبات النجاح.

وفي نتائج الفردي للبنين تحت 17 سنة، أحرز الميداليات الذهبية كل من زايد فيصل «كلباء» في وزن تحت 50 كغم، وأحمد علي المشجري «الجزيرة» في وزن تحت 55 كغم، وأحمد جاسم «كلباء» في وزن تحت 60، وراشد الحوسني «الفجيرة» في وزن تحت 66، وسعيد النقبي «الفجيرة» في وزن تحت 73، وعيسى محمد «كلباء» بوزن تحت 81، وصالح الهاجري «الجزيرة» في وزن تحت 90، وحارب جمعة «الشارقة» في وزن فوق 90 كغم.

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وفي منافسات أوزان تحت 20 سنة، توج 7 لاعبين بالمراكز الأولى، وهم أحمد فيصل «كلباء» في وزن تحت 55، وأحمد الحوسني «الفجيرة» في وزن تحت 60، وعبدالله إبراهيم «كلباء» في وزن تحت 66، ومصبح عبدالله «الشارقة» في وزن تحت 73، وسيف الهيمني «الشارقة» في وزن تحت 90، وسلطان خدوم «اتحاد كلباء» في وزن تحت 100، وعلي حسن الدرمكي «كلباء» بوزن فوق 100.

وفي ختام البطولة تم تتويج الفائزين بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد بهيئة الرياضة وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وناصر البدور نائب رئيس اتحاد الجودو وناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد وحمد النعيمي عضو المجلس ومحمد جاسم السجواني عضو مجلس الإدارة مشرف اللعبة، وعدد من القيادات الرياضية بنادي الشارقة واتحاد كلباء.

وشمل التكريم الفرق الفائزة على مستوى المراحل العمرية ونجوم موسم اللعبة وجاء اختيار مدربي اتحاد كلباء جعفر النخلي ومحمد حلمي كأحسن المدربين، وعقبة الزعبي كأفضل حكم، ولاعب كلباء زايد فيصل كأفضل ناشئ صاعد، وحقق لقب أفضل لاعب لهذا الموسم حارب جمعة من نادي الشارقة.