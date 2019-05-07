صلاح وفيرمينيو يغيبان عن اللقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيغيب المهاجمان المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، عن المواجهة اليوم، بحسب ما اعلن أمس مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب.

وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت مصاباً برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لإصابة في المحالب.

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وقال كلوب في مؤتمر صحفي أمس: كلاهما سيغيب عن مباريات اليوم.

وعن وضع صلاح تحديداً قال: انه ارتجاج في الدماغ وبالتالي لن يُسمح له باللعب لا نستطيع القيام بذلك، صلاح يشعر بأنه في حالة جيدة لكن الأمور ليست كافية كما يجب من وجهة النظر الطبية، لكنه سيكون جاهزاً لمواجهة ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من بطولة إنجلترا الأحد المقبل.

وتحدث المدرب الألماني عن رؤيته الخاصة لمباراة العودة أمام برشلونة، وقال: بالطبع علينا أن نسجل أمام برشلونة، ولكن علينا أن نأخذ في الحسبان عوامل أخرى، برشلونة فريق كبير ومعقد، ولدينا نتيجة صعبة «نتيجة الذهاب»، علينا أن نسير خطوة بخطوة، ليس علينا أن نفكر في الهدف الثالث قبل الأول، علينا أن نحاول تحقيق هذا شيئا فشيئا وألا نشعر بالقلق.