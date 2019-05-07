« إكسبو دبي 2020» بنكهة ميسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت اللجنة المنظمة لإكسبو دبي 2020، شريط فيديو ترويجياً يحمل عنوان «معاً من أجل عالم أفضل» للحدث المهم الذي سوف تستضيفه العام المقبل، ويظهر في الفيديو نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يسدد كرة صفراء تحمل شعار إكسبو 2020 أمام أطفال يرتدون الكندورة الوطنية، وتذهب كرة ميسي لمتحف اللوفر في أبوظبي، ثم تمر على أحد مباني إمارة دبي، قبل أن تتجول في العواصم العالمية من قدم لأخرى، في إشارة لمختلف الدول المشاركة في إكسبو 2020.

وقال ليونيل ميسي: لا ينجح أي فريق في كرة القدم إلا إذا تعاون أعضاؤه معاً، وهذا الأمر ينطبق على كل البشرية أيضاً، فعندما يتّحد الناس من بلدان وثقافات وخلفيات مختلفة، يصبح بإمكاننا التصدي للتحديات العالمية وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

Advertisements

وعُين ميسي وهو أحد دعاة أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وسفير اليونيسيف للنوايا الحسنة، سفيراً عالمياً لإكسبو 2020 دبي عام 2016، لدعم أهداف إكسبو الرامية إلى ترك بصمة دائمة في درب التقدم البشري وبناء مستقبل أفضل وغرس قيم التغيير الإيجابي.

وقال سانجيف كوسلا، نائب رئيس المبيعات والتسويق في إكسبو 2020 دبي: بصفته أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، يجسد ليونيل ميسي دور إكسبو 2020 العالمي في تحفيز الأفكار الجديدة والابتكار والتقدم. ويستخدم فيلم الحملة لعبة كرة القدم ليظهر للناس، أننا عندما نتواصل ونتعاون، يمكننا صنع مستقبل أفضل لنا جميعاً.

وفي إطار هذه الحملة، سيوزع إكسبو 2020، ألفين وعشرين كرة قدم على الأطفال في كلٍ من الأردن وكينيا والفلبين، أي 6060 كرة في المجموع وتمثل هذه الكرات هدف إكسبو في تيسير التعاون وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمعات المحلية، ونشر السعادة في نفوسهم.