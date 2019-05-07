الفنلندي كورهونين في ال «توب 20» في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الفنلندي ميكو كورهونين، إلى قائمة العشرين الأوائل «التوب 20» بانتقاله من المركز 98 إلى المركز 17 في ترتيب «السباق إلى دبي» التابعة للجولة الأوروبية للجولف، بعدما تغلب على بنجامين هيبرت في المباراة الفاصلة وحصد من خلالها لقب فولفو الصين المفتوحة، ليقطع خطوة كبيرة نحو التواجد في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بوصفها البطولة الختامية للجولة العريقة.

وبعد حصوله على المركز الثاني في البطولة كسب هيبرت 585 نقطة لينتقل من المركز 89 إلى المركز 25 في «السباق إلى دبي».

وفي الوقت نفسه كان خورخي كامبيو قريباً من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن احتل المركز الثالث في البطولة، وانتقل الإسباني، الذي فاز للمرة الأولى في محاولته رقم 229 الأسبوع الماضي في كأس الحسن الثاني، من المركز السادس إلى المركز الثاني في «السباق إلى دبي» بعد حصوله على 218 نقطة.

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وحقق لي هاو تونج المركز الرابع ليجمع 175 ويقفز الفائز بجائزة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك 2018 من المركز 14 إلى المركز الثامن بمجموع 1037.5 نقطة.

وعزز ديفيد ليبسكي قبضته على مكانه في العشر الأوائل في «السباق إلى دبي» بعد أن شارك المركز الخامس مع جوردان سميث وآشون وو ورومان لانجاسك ومايك لورينزو فيرا. وقفز الأمريكي من المركز التاسع إلى المركز السابع.

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتا أبوظبي «إتش إس بي سي» وبطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك».