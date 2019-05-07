«تنفيذية الصالات» تقر برمجة مسابقات موسم 2019 - 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الأندية في نادي الشارقة للشطرنج بحضور جميع ممثلي الأندية باستثناء أندية دبا الحصن واتحاد كلباء والحمرية، وشكلت أندية الظفرة والنصر وشباب الأهلي وخورفكان ومليحة والبطائح حضوراً مميزاً إلى جانب عمران عبدالله أمين السر العام ومشرف المسابقات، وعبدالله الشحي مسؤول التحكيم، وشهاب العوضي مشرف مسابقات المراحل السنية، وعدد من المقيمين وحكام كرة الصالات.

وفي بداية الاجتماع أشاد عبدالملك جاني بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي للعبة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما أشاد باهتمام الأندية والإداريين والمدربين والمشرفين والحكام واعتبرها الأطراف التي تشكل أهم عناصر اللعبة، وهنأ شباب الأهلي بثلاثية الموسم، والظفرة بكأس الاتحاد، ودبا الحصن بدوري الشباب، وخورفكان بكأس الشباب.

وقال: المشاورات تجري مع ثلاثة أندية لاعتمادها ضمن أندية كرة الصالات، وربما يشهد الموسم الجديد دخول أحد اندية الشارقة والذيد والمدام ليصبح عدد الأندية 10 أو 11 نادياً.

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وتم خلال الاجتماع استعراض خريطة وبرمجة الموسم القادم التي جاءت على النحو التالي: ستكون قرعة بطولتي كأس الاتحاد وكأس الإمارات يوم 21 أغسطس/ آب المقبل بعد عودة الظفرة من بطولة الأندية الآسيوية، وستكون مباراة كأس السوبر بين شباب الأهلي والنصر يوم 27 أغسطس، وكأس الاتحاد خلال الفترة من 3 سبتمبر/ أيلول ولغاية 30 منه، وكأس الإمارات خلال الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول ولغاية 28 منه وينطلق الدوري العام يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني وينتهي 23 مارس/ آذار 2020 وكأس صاحب السمو رئيس الدولة من يوم 28 مارس ولغاية 16 إبريل/ نيسان 2020.

ويبدأ قيد وتسجيل اللاعبين اعتباراً من الأول من أغسطس ولغاية 12 سبتمبر المقبل، والفترة الثانية من يوم الأول من يناير/ كانون الثاني ولغاية 31 يناير 2020.

أما في ما يتعلق بتجمعات المنتخب فستكون من 6 سبتمبر ولغاية 15 أكتوبر والمشاركة في التصفيات الآسيوية ستكون خلال الفترة من 16 أكتوبر ولغاية 27 منه.

وستشهد مسابقات الشباب إضافة بطولة الأكاديميات والمراكز تحت 18 سنة وستكون في ديسمبر، وسيكون دوري الشباب يومي الجمعة والسبت خلال الفترة من نوفمبر 2019 ولغاية مارس 2020 وسيكون قيد وتسجيل اللاعبين عبر القنوات الرسمية في اتحاد الكرة في نفس فترة القيد والتسجيل المخصصة لفرق الرجال للاعبين من مواليد 1999ولغاية 2002.

وشكل حسن عباس الحمادي مشرف الظفرة وفيصل عبدالله مدير فريق الظفرة ومنصور بوسمرة مشرف النصر وعبدالله كيدي إداري شباب الأهلي حضوراً مميزاً وأثروا النقاش المثمر والإيجابي الذي تخلل الاجتماع التنسيقي.