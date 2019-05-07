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16 فريقاً تشارك في بطولة النادي المصري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق بطولة عام التسامح الرمضانية لسباعيات كرة القدم التي ينظمها النادي المصري في الفترة من 4 إلى 18 رمضان وتستضيفها ملاعب استاد طحنون بن محمد آل نهيان بنادي العين بمشاركة 16 فريقاً، وبرعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان.

أجريت القرعة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة مساء أمس الأول بقاعة فندق هيلي ريحان روتانا بحضور الشيخ سالم بن ركاض العامري واللجان المنظمة ورؤساء الفرق المشاركة وأجهزة الإعلام.

وقُسمت الفرق على 4 مجموعات وضمت المجموعة الأولى فرق الجالية المصرية وشرطة العين ودراجون وخالدينهو، وضمت المجموعة الثانية حامل اللقب فريق الجالية المغربية وفرق شباب اليحر ونعمة وفريندز، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق الجالية اللبنانية والمقام والعين سيتي والنادي المصري «ب»، ويتنافس ضمن المجموعة الرابعة فرق الجالية الأردنية وبوكاجونيورز والروضة الشرقية والجالية اللبنانية «ب».

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