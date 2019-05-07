25 فريقاً في الدورة الرمضانية ال11 لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم غد الأربعاء، منافسات الدورة الرمضانية الرياضية بنسختها ال11، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها في رمضان نحييها»، بمشاركة 340 لاعبة من 25 فريقاً تتنافس فيما بينها طوال أيام الدورة من 8 وحتى 14 مايو/ أيار الجاري، لتحقيق الفوز والصعود على منصة التتويج.

وتضم ألعاب الدورة التي تشهد رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أربع ألعاب تشمل كرة السلة، وكرة الطائرة، والرماية، والقوس والسهم، إلى جانب الفعاليات الأخرى المتعددة التي تنظم على هامش المنافسات.

وتستهل الدورة انطلاقتها بجلسة رمضانية تقدمها خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تتناول فيها أهمية رياضة المرأة وأثرها في الحياة الشخصية، والأسرية، والمجتمعية خلال رمضان، ثم تبدأ بعدها منافسات كرة الطائرة التي تستمر حتى 12 مايو، فيما تقام مواجهات كرة السلة يومي 13 و14 مايو، وتشهد الأيام من 9 وحتى 11 مايو ألعاب الرماية، وتخوض الفرق المشاركة في لعبة القوس والسهم غمار المنافسات يومي 9 و10 مايو.

وتضم قائمة الفرق المشاركة كلاً من نادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي تنافس لاعباته على الفوز في الألعاب الأربع، حيث ينافس النادي لاعبات نادي العين الرياضي، والجامعة الأمريكية بدبي، ونادي بني ياس الرياضي، ومدرسة الشارقة الأمريكية الدولية، على الظفر بكأس القوس والسهم.

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وتتواجه فرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وجامعة الشارقة، ومجلس أبو ظبي الرياضي، وفريق شكيز وفريق رافينز وفريق الجامعة الأمريكية بدبي، ضمن مباريات كرة السلة، فيما تشهد كرة الطائرة تنافس كل من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفريق وايلد كاتس، وفريق أسبيريا مونفيزو الإيطالي، وفريق ماكاتي للشحن، وفريق شكيز، وأكاديمية الطائرة ايليت، ونادي الوصل الرياضي.

وتجمع لعبة الرماية كلاً من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، والقيادة العامة لكل من شرطة أبوظبي، وشرطة الشارقة، وشرطة عجمان، وشرطة رأس الخيمة، وشرطة الفجيرة، إضافة إلى نادي الشارقة للألعاب الفردية - الحزانه.

وقالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «يأتي انطلاق الدورة الرمضانية الرياضية لهذا العام، ترجمة لأهداف المؤسسة واستراتيجياتها التي تسعى إلى تسليط الضوء عبر مختلف البطولات والمبادرات الرياضية، على أهمية الرياضة عموماً، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، إذ تتضاعف المنافع والفوائد التي تعود على صحة الأفراد».

وتابعت: «تعتبر ممارسة الرياضة مهمة وضرورة في كل الأوقات، حيث نسعى في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من خلال الأنشطة والفعاليات الرياضية، خصوصاً الدورة الرمضانية السنوية، إلى تعزيز مفاهيم ممارسة الرياضات خلال شهر رمضان الفضيل، وإكساب اللاعبات مزيداً من الخبرات والاحتكاك الرياضي الذي يسهم في تعزيز قدراتهن ويصقل مواهبهن الرياضية بما يتيح لهن المشاركة في المسابقات، والبطولات الإقليمية والعالمية، وتحقيق الإنجازات».

وتنظم الدورة عدداً من الأنشطة الترفيهية، والمسابقات، والسحوبات اليومية للجمهور، إلى جانب الجوائز المالية التي رصدتها اللجنة المنظمة للدورة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة للألعاب الفردية الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى، والألعاب الجماعية الفائزة بالمراكز الأولى، في كل لعبة من الألعاب الأربع.