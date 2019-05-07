استعدادات مكثفة ل«رمضانية الشارقة لكرة الصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت قناة الشارقة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أول أمس، زيارة تفقدية لنادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة؛ للاطلاع على آخر استعدادات وجاهزية المنشآت والصالات التي تستضيف منافسات الدورة الرابعة من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنطلق غداً الأربعاء، بتنظيم قناة الشارقة الرياضية ومشاركة نخبة من الفرق المتميزة على صعيد اللعبة.

واطلع الوفد الذي ترأسه راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، وضم عدداً من أفراد طاقم فريق القناة إضافة إلى منظمي الدورة، على جاهزية الصالات التي تستضيف المنافسات، إضافة إلى متابعة التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والجهات المعنية بالعمليات اللوجستية، وآليات السلامة للاعبين، والجمهور، فضلاً عن التعرف إلى آخر استعدادات العروض الخاصة والترفيهية خلال حفل الافتتاح.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قناة الشارقة الرياضية على تعزيز مكانة الدورة، التي باتت ملتقى سنوياً، يشارك في منافساته نخبة من اللاعبين المتميزين في كرة قدم الصالات، ويكشف في الوقت ذاته عن العديد من المواهب الصاعدة.

وأكد راشد العويد مدير قناة الشارقة الرياضية أن الهدف من الجولة التفقدية، يأتي في إطار حرص هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بمختلف أذرعها الإعلامية على تقديم التميز الأفضل؛ من حيث التنظيم، والتغطية الإعلامية، والمتابعة الفنية واللوجستية، بما يترجم توجهات القناة واستراتيجياتها التي تتناغم واستراتيجيات إمارة الشارقة.