الزمالك ونهضة بركان إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستشهد مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تتويج بطل جديد بتأهل الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخهما، بعد تعادل الأول مع مضيفه النجم الساحلي التونسي من دون أهداف وفوز الثاني على ضيفه الصفاقسي التونسي 3-صفر أمس الأول في اياب نصف النهائي.

وبعد فوزه ذهاباً على أرضه بهدف محمود كهربا، حقق الزمالك ثأره من النجم الساحلي الذي أقصاه من الدور نصف النهائي بالذات في طريقه إلى لقبه الثاني والأخير عندما تواجها عام 2015 حيث فاز الفريق التونسي 5-1 ذهابا قبل أن يخسر إيابا صفر-3.

وثأر أيضاً الزمالك الذي أكمل الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه محمود جنش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمسه الكرة خارج المنطقة، من منافسه التونسي الذي أخرجه من دور الأربعة للمسابقة بصيغتها السابقة عام 1999.

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ومن جانبه، قلب نهضة بركان الطاولة على ضيفه الصفاقسي وبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه عليه ايابا 3-صفر.

ومهد التوغولولي كودجوه فودوه لابا الطريق أمام نهضة بركان لتحقيق الانجاز بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عمر النمساوي والبوركيني ايسوفو دايو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و31.

ويستضيف نهضة بركان لقاء الذهاب في 19 مايو على أن يحل ضيفاً على الزمالك إياباً في 26 مايو.