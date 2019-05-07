معجزة إسطنبول وكابوس روما حاضران في لقاء ليفربول وبرشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتسلح ليفربول الانجليزي بروح نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2005 في إسطنبول عندما يستضيف برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملعبه الانفيلد اليوم في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وكان ليفربول قلب تخلفه صفر-3 في الشوط الأول أمام ميلان الإيطالي في نهائي عام 2005 قبل ان يدرك التعادل 3-3 في نهاية المباراة ثم يحسم النتيجة في صالحه بركلات الترجيح محرزا لقبه الخامس الأخير في المسابقة العريقة.وبلغ ليفربول النهائي مرتين بعد ذلك وخسر أمام ميلان بالذات عام 2007، وريال مدريد الإسباني العام الماضي.

وسيتعين على الفريق الشمالي العريق تكرار هذا الإنجاز في مواجهة الفريق الكاتالوني الذي تقدم عليه بثلاثية نظيفة بينها هدف خرافي لميسي من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا سددها في الزاوية اليمنى العليا لشباك مرمى الحارس البرازيلي اليسون بيكر.

وبعد ان خاض ليفربول معركة شرسة ضد نيوكاسل وخرج فائزا بصعوبة 3-2 ليستعيد مؤقتا مركز الصدارة في بطولة انجلترا قبل نهايتها بمرحلة واحدة، فان المباراة قد تترك آثارا سلبية على مواجهة برشلونة لا سيما في ظل الشكوك حول مشاركة نجمه المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في رأسه أواخر اللقاء ولم يكمله كما اكد مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لإصابة في المحالب. وكان فيرمينو يعاني من هذه الإصابة قبل لقاء الذهاب ولم يشارك سوى في الدقائق العشر الأخيرة ويبدو أن الإصابة عاودته. ويملك ليفربول اكثر من بديل في مركز قلب الهجوم حيث يستطيع كلوب اللجوء إلى البلجيكي ديفوك اوريجي الذي نزل بدلا من صلاح وسجل هدف الفوز في مرمى نيوكاسل أو دانيال ستاريدج.

في المقابل، حذر مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي لاعبي فريقه من مغبة الاعتبار بان النتيجة حسمت مذكرا إياهم بخروج الفريق أمام روما الإيطالي في ربع نهائي المسابقة القارية بعد أن تقدم برشلونة ذهابا 4-1 على فريق العاصمة الإيطالية قبل أن يخسر صفر-3 ويخرج خالي الوفاض وقال: «ليفربول فريق يجعل المنافس يعاني وبطبيعة الحال، كنا نتمتع بأفضلية ثلاثة أهداف العام الماضي ثم خرجنا».

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وتحدث مدافع برشلونة الفرنسي كليمان لانجليه عن تلك المواجهة بقوله «لا زالت علامة مؤلمة تلك المباراة ألحقت الأذى بنا نريد ان نمحي ذلك ونعيش موسما جميلا لكي ننسى نريد مداواة تلك الجراح».

ويبدو ليفربول أقوى من روما لأنه نجح في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر 19 مرة هذا الموسم في مواجهة منافسين أقوياء أمثال باريس سان جرمان الفرنسي وبورتو قاريا، ومانشستر يونايتد وارسنال محليا لكن برشلونة ثابت في المستوى في الآونة الأخيرة وقد حقق الفريق الفوز 14 مرة في آخر 17 مباراة في مختلف المسابقات، علما بان التعادل مرتين والخسارة مرة واحدة ضمن هذه السلسلة جاءا بعد إراحة المدرب للاعبين عدة بعد ضمان اللقب المحلي.

ويخوض برشلونة نهائي كأس إسبانيا يوم 25 مايو ضد فالنسيا ويسعى إلى إحراز الثلاثية للمرة الثالثة في مدى 10 أعوام واعتبر فالفيردي بان فريقه يدخل المباراة ضد لليفربول بمعنويات مرتفعة، وقال في هذا الصدد: نملك الأفضلية لأننا أحرزنا اللقب المحلي، وهذا الامر سيساعدنا بلا شك.

وكان ميسي وعد أنصار الفريق في بداية الموسم المحلي بجلب هذه الكأس الجميلة إلى كامب نو.

وقال ميسي بعد مباراة الذهاب: في الواقع لقد حصلنا على فرصة لجعل النتيجة 4-صفر في نهاية المباراة. حققنا نتيجة جيدة جدا لكننا سنذهب إلى ملعب صعب للغاية يملك تاريخا كبيرا وهذا الأمر يضع لاعبي الفريق تحت الضغط. ندرك تماما بان الأمور لم تحسم بعد». ويتصدر ميسي ترتيب الهدافين في دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 12 هدفا ويحتاج إلى هدفين آخرين لمعادلة افضل رقم شخصي له في المسابقة القارية عندما سجل 14 موسم 2011-2012.