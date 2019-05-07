كفيتوفا إلى الدور الثالث في دورة مدريد

اسماء السيد - تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثانية وحاملة اللقب الى الدور الثالث من دورة روما، رباع دورات الماسترز للرجال واحدى دورات البريمير للسيدات (1000 نقطة للفئتين)، بفوزها الإثنين على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-3 و7-6 (7-5).

وحققت كفيتوفا في نحو ساعتين فوزها الخامس تواليا على الفرنسية ملادينوفيتش المصنفة 46 عالميا والتي خاضت اليوم المباراة الرابعة في أربعة أيام بعد أن لعبت اثنتين في التصفيات لدخول الجدول النهائي.

وتواجه كفيتوفا الساعية الى لقب رابع في مدريد (بعد 2011 و2015 و2018)، في الدور المقبل الفرنسية الأخرى كارولين غارسيا أو الرومانية سورانا سيرستيا.

وسقطت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة أولى في العالم سابقا أمام الأميركية سلون ستيفنز بثلاث مجموعات 4-6 و6-2 و2-6 لتبلغ الأخيرة الدور الثالث للمرة الثالثة بعد 2014 و2018.

وارتكبت أزرانكا الفائزة مرتين ببطولة استراليا المفتوحة، تسعة أخطاء مزدوجة في المباراة، ومنيت بخسارتها الرابعة تواليا أمام الأميركية.

وقالت بعد اللقاء "لم أحقق شيئا بإرسالي، وهذا أمر مخيف حقا. لم تكن لدي خطة للمباراة، وكان علي أن أراقب ما يحصل وأن أقوم بتصحيح الأخطاء. يجب أن أجعل الأمور أكثر بساطة وأن اقدم أداء أفضل".

وتخطت الهولندية كيكي برتنز السابعة عقبة اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-4 و6-3، وتغلبت الأسترالية أشلي بارتي التاسعة على الأميركية دانييل كولينز 6-1 و1-6 و6-1، فيما فازت اللاتفية الأخرى اناستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6-3 و6-4.

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- إصابة نادال بفيروس في المعدة -

وفي أبرز مباريات الدور الأول للرجال، فاز الكرواتي مارين سيليتش التاسع على السلوفاكي مارتن كليزان 6-4 و2-6 و7-6 (7-صفر)، والروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر على الإسباني خاومي مونار 6-4 و7-6 (5-7) و6-3.

وخرج الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الرابع عشر من الدور الأول على يد الأميركي فرانسيس تيافو 7-6 (10-8) و3-6 و4-6، والبلغاري غريغور ديميتروف بخسارته أمام الأميركي تايلور فريتز الصاعد من التصفيات 6-7 (8-10) و6-7 (4-7).

وتخلف الإسباني رافايل نادل المصنف ثانيا وصاحب الرقم القياسي بخمسة ألقاب في دورة مدريد، عن المؤتمر الصحافي المقرر الإثنين عشية مباراته الافتتاحية بسبب إصابته بفيروس في المعدة.

وتأجل المؤتمر حسب المنظمين الى الثلاثاء حيث سيواجه الكندي الشاب فيليكس أوجييه ألياسيم في الدور الثاني.

واشتكى نادال الفائز ببطولة رولان غاروس الفرنسية التي تقام من 26 أيار/مايو الى 9 حزيران/يونيو، 11 مرة (رقم قياسي أيضا) الأحد من إصابته بفيروس في معدته، بعد أقل من أسبوع على هزيمته في نصف نهائي دورة برشلونة الاسبانية.