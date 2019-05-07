شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة فى عزاء والدة عادل المأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء فى والدة عادل المأمور حارس مرمى الزمالك الأسبق والذى أقيم أمس فى دار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية كان فى مقدمة الحضور أحمد عبد الحليم ومحمود سعد نجما الزمالك السابقين بالاضافة إلى عدد من الرياضيين وأعضاء نادى الزمالك وأصدقاء المأمور وتوفيت والدة عادل المأمور فى الساعات المتأخرة من مساء أول أمس الأحد. ويشرف حاليًا المأمور على حراس ناشئي الفريق الأبيض، بعدما كان حارسا لعرين الزمالك والفراعنة فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. Advertisements

عزاء والدة المأمور

عزاء والدة حارس الزمالك الاسبق

عزاء والدة حارس الزمالك الاسبق

عزاء والدة عادل المأمور

عزاء والدة نجم الزمالك السابق

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