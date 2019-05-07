شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول جلسة لجروس مع لاعبى الزمالك بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وجه خلالها التهنئة للفريق بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

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وطالب جروس من اللاعبين خلال جلسته ضرورة إغلاق ملف مباريات الكونفدرالية والتركيز في الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقبلة والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري، والمقرر لها مساء يوم الخميس المقبل.

وأوضح المدير الفني للأبيض ضرورة عدم التفريط في أي نقطة فى سباق الدوري من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولة.

وكانت بعثة الزمالك عادت إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من تونس بعد التأهل إلى الدور النهائي للبطولة الكونفدرالية، ورفض جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات.