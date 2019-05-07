شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الإثنين 6/5/2019.. متعب يرحب باللعب للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة سموحة المقرر إقامتها السبت المقبل.

الأهلى إجازة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة سموحة

منح الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق راحة لمدة 24 ساعة اليوم الاثنين، بعد مواجهة فريق النجوم أمس، والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت، والتى كانت مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام، وذلك حتى يتثنى للاعبين زيارة أسرهم فى أول أيام شهر رمضان المبارك.

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الجانب الآخر فى حياة عماد متعب، جلاد الحراس وملك الـ90، لا يقل إثارة عما قدمه داخل الملاعب، سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى.

عماد متعب واحد من أهم مهاجمى الكرة المصرية والأفريقية على مدار تاريخها، وأفضل هداف فى مصر فى العقدين الأخيرين، يفتح قلبه، ويتحدث كما لم يتحدث من قبل

الأهلى يعلن موقف حسام عاشور من مواجهة سموحة.. اقرأ التفاصيل

أكد الجهاز الطبي بالأهلى جاهزية حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل، والتى تأتى فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف الجهاز الطبى أنه سيتم الاطمئنان على حالة قائد الأهلى الذى يعانى من نزلة برد خلال اليومين الماضيين، من أجل الدفع به فى المران الجماعى غدا الثلاثاء بعد خضوعه للفحص الطبى، مؤكداً أن حالة اللاعب مستقرة، وأنه سيكون جاهزاً للتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق.

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يستأنف النادي الأهلي تدريباته في العاشرة مساء غداً الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، وذلك استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

محمد محمود يعود من ألمانيا 15 مايو ويستكمل برنامجه العلاجى فى الأهلى

يعود محمد محمود لاعب الأهلى إلى القاهرة منتصف الشهر الجارى، حيث يتواجد اللاعب حالياً فى ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بالرباط الصليبى بعد إجرائه الجراحة مؤخراً.

وكان محمد محمود قد عاد إلى القاهرة خلال الفترة الماضية واستمر بها عدة أيام قبل العودة من جديد إلى ألمانيا، لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يسير اللاعب على برنامج علاجى تأهيلى وضعه البروفيسور فايلر الذى أجرى للاعب جراحة الصليبى.