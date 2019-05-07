سوبر كورة.. "الكورة فى ملعبك" عماد متعب: أنا مش عجوز وأسالوا فيدرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، ضيف أولى حلقات برنامج "الكورة فى ملعبك" والذي يقدمه "سوبر كورة" للحديث عن كواليس حياته الشخصية بعيدًا عن المستطيل الأخضر، وأسباب اعتزاله كرة القدم وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده إمكانية تراجعه عن الاعتزال.. Advertisements

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