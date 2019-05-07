شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الرياضى 6/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6/5/2019 العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها الأهلي يعقد جلسة مع رمضان صبحي لبحث لبحث تمديد إعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي أو شرائه بشكل نهائي.

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة هامة مع رمضان صبحى مهاجم الفريق ونادر شوقى وكيل اللاعب لبحث تمديد إعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي أو شرائه بشكل نهائى.

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع فريق كرة السلة رجال ، بعد حصد بطولة الدورى، التى غابت عن الفريق لمدة 13 عاما، حيث كانت آخر بطولة حققها الفريق موسم 2002/2003

فتح مسئولو المقاولون العرب المزاد على أحمد على كامل مهاجم الفريق بعد العروض التى وصلت الإدارة للتعاقد مع اللاعب وكان آخرها من مسئولى بيراميدز.

يعكف الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على إيجاد حلول لأزمة أهدار الفرص التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة، والتى ظهرت بشكل كبير خلال مواجهة النجوم الأخيرة فى الدورى. Advertisements

يقام عزاء والدة عادل المأمور، حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأسبق، مساء اليوم الاثنين، فى دار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.

أخطر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، زملاءه بالفريق بصعوبة لحاقه بمواجهتى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لهما 19 و24 من شهر مايو الحالى، فى ذهاب وإياب دور النهائى بالكونفدرالية.

بدأ مجلس إدارة طنطا في إجراءات تطوير استاد النادي وذلك عقب صعود الفريق للدوري الممتاز بعد هبوط الفريق في الموسم الماضي .

أجيرى يفاضل بين محمد وأحمد الشناوى لـ"لقب" الحارس الأول فى أمم أفريقيا