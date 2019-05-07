شاهد.. لماذا حصل عبد الله جمعة على لقب أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والنجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل عبد الله جمعة مدافع ايسر فريق الكرة بنادى الزمالك على لقب رجل المباراة فى مواجهة فريقه امام النجم الساحلى التونسى فى إياب قبل نهائى بطولة الكونفدرالية التى اقيمت مساء أمس الأحد بمدينة سوسة التونسية. جاء حصول عبد الله جمعة على لقب رجل المباراة بعدما تفوق فى الجبهة اليسرى على لاعبى النجم الساحلى الذين تبادلوا عليه لمحاولة اختراق الجبهة اليسرى للزمالك التى كانت محصنة بجهد عبد الله جمعة الذى قام بعدة انطلاقات لتهديد دفاع النجم الساحلى لتخفيف الضغط على لاعبى الزمالك. تداولت بعض صفحات الزمالك فيديو يوضح ملخص لمسات عبد الله جمعة فى مباراة النجم الساحلى والتى وضحت تفوقه فى اللقاء وكان مستواه مميز خاصة فى الجانب الدفاعى.

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