ملخص نتيجة مباراة الهلال والعين 1-0 في دوري ابطال اسيا .. الهلال يتأهل رسمياً لثمن النهائي

نتيجة وملخص أحداث مباراة الهلال والعين الاماراتي، نجح نادي الهلال في التأهل رسمياً بعد لفوز على العين الإماراتي مساء اليوم في الجولة الخامسة من مباريات مرحلة المجموعات لدوري أبطال اسيا، وسجل هدف الهلال الوحيد في مرمى العين سلطان البهيري.

ملخص مباراة الهلال والعين