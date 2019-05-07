الزعيم يتأهل: نتيجة مباراة الهلال والعين اليوم في الجولة الخامسة والشلهوب ينهي القمة

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود اليوم قمة عربية خالصة بنكهة آسيوية حين يستضيف الزعيم كما تلقبه جماهيره نادي الهلال السعودي فريق العين الاماراتي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا في لقاء الطموحات المختلفة فالهلال يسعى لازالة جراحه المحلية والتأهل الآسيوي بينما يبحث العين عن الفرصة شبه المستحيلة.

مباراة الهلال والعين اليوم

ويعلب المتصدر الهلال مع العين صاحب المركز الأخير وفي جعبته فقط نقتطين في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش العاشرة بتوقيت المملكة، وسيحاول الهلال رسم البسمة على وجوه أنصاره بعد الاخفاق المحلي في الأسابيع الماضية حين ودع بطولة كأس الملك على يد التعاون ثم تقلصت آماله في الدوري على يد نفس الفريق.

نتيجة مباراة الهلال والعين

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث لاعب الهلال ادواردو عن المباراة موضحا أن اللاعبين يسعون لتعويض الفترة الماضية من الاخفقاق فاللاعبين يشعرون بما يشعر به الجمهور في الخسارة وعليهم المسئولية تجاه ذلك مؤكدا أن اللاعبين الآن لديهم روح ايجابية وعزيمة قوية لتصحيح الأوضاع وتحقيق الانتصار الذي يضمن تأهلهم.

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الدقيقة 2: بداية المباراة سريعا والدقائق الاولى تحمل البشرى للزعيم بهدف ممي للاعبه باهبري وفرحة مدرب الهلال وطاقم العمل المساعد والهلال في مباراة سريعة

مرور ربع ساعة الهلال أخطر وأكثر خطورة والعين يحاول أن يجاري الزعيم ولكن السيطرة للهلال في معظم الأحيان ويسعى لتسجيل الثاني

الدقيقة 41: كرة عرضية من الجانب الأيمين وتحرك المهاجم الفرنسي ولكن دفاع العين يتألق وينقذ الثاني ويحفظ آمال فريقه

الدقيقة 54: خالد عيسي ينقذ مرماه من الهدف الثاني والزعيم قريب من تسجيل الهدف الثاني والكرة للركنية

الشلهوب يحرز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 90 ونهاية اللقاء بصعود الهلال

الهلال والعين

يذكر أن مباراة الفريقين معا كانت في افتتاحية المجموعة وحينها استطاع الهلال تحقيق الانتصار بهدف نظيف ويعاني العين على الصعيد المحلي والقاري في اقتراب رحيل مدربه جاريدو.

ويتمسك الهلال محليا بأمل ضعيف بعد فقدان الصدارة للنصر حيث لم يتبقى سوى مبارتين اثنتين لنهاية الدوري وانتظار لتعثر النصر المتصدر لذلك فهو يركز في البطولة الآسيوية

تشكيل الهلال للمباراة: عبدالله المعيوف، الشهراني، ديجينيك، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد كنو، عبدالملك الخيبري، ،سالم الدوسري، إدواردو، باهبري، بافيتيمبي جوميز