الهلال يفوز على العين بهدفين مقابل لا شيء ويُؤكد تصدره لمجموعته في دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي الهلال نظيره العين الإماراتي في مباراة تُعد الفرصة الأخيرة للعين في ظل ظروفه واحتلاله المركز الأخير في المجموعة، ويلعب العين في ديربي آسيوي مع الهلال على استاد جامعة الملك سعود حيث جماهير الهلال التي تحضر اللقاء لتشجيع الفريق الذي يضمن بشكل كبير التأهل.

موعد مباراة الهلال والعين

الساعة العاشرة في السعودية والحادية عشرة في الإمارات تُقام مباراة الهلال والعين بحضور جماهيري كبير في أجواء رمضانية عظيمة، وتُنقل أحداث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3 بتعليق سوار الذهب وخالد الحدي، وقد فاز الهلال بهدف نظيف في مباراة الذهاب على العين ورجع إلى السعودية بالثلاث نقاط.

نتيجة مباراة الهلال والعين

أكد جاريدو مدرب العين أنه سعيد بعودة لاعبيه الأساسيين إلى القائمة الآسيوية، كما أكد على أن الهلال ليس في الحالة الجيدة على عكس مباراة الذهاب، كما أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص أمام مرمى الهلال خلال مباراة الذهاب لذا يتوقع أن تسير المباراة بشكل أفضل.