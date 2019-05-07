ملخص مباراة الهلال والعين اليوم الاثنين 6-5-2019 في دوري أبطال آسيا .. الزعيم يتأهل إلى دور ال16 في...

تمكن نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، في تحقيق فوز هام على حساب نظيره نادي العين الإماراتي الأول لكرة القدم، خلال المباراة الهامة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال السعودي، بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة قبل الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي.

وتمكن نادي الهلال السعودي في حسم تأهله إلى دور ال16 في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي، قبل انطلاق المباراة، عقب تعادل نادي الدحيل القطري ونظيره نادي استقلال طهران بهدف لكل فريق في نفس الجولة، لينجح الزعيم في حجز بطاقة التأهل الأولى.

وسجل هدفي نادي الهلال السعودي في مواجهة اليوم، اللاعب هتان باهبري، في الثانية 14 من عمر المباراة، ليصبح ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة، وأضاف اللاعب محمد الشهلوب، هدف الفوز والاطمئنان في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لينجح الزعيم في التأهل إلى الدور 16 بشكل رسمي ومصالحة جماهير الفريق.

ورفع نادي الهلال السعودي رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الثالثة، بعدما حقق ثلاث انتصارات وتعادل في مباراة وخسر في واحدة، بينما تجمد رصيد نادي العين عند نقطتين ليودع البطولة بشكل رسمي، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في البطولة.