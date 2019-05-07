السد يفوز على الأهلي بهدفين لهدف ويقترب من التأهل للدور المقبل

مباراة الاهلي والسد في دوري أبطال أسيا، يستأنف نادي اهلي جدة السعودي مبارياته في كأس أسيا مرحلة المجموعات عندما يتلقي شقيقه السد القطري مساء اليوم على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة، يبدأ توقيت مشاهدة اهلي جدة ضد السد القطري مساء اليوم الاثنين في الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت الرياض.

أهمية مباراة الاهلي والسد من كون الفائز بها سيضمن التأهل إلى الدور الثاني بنسبة كبيرة، والخاسر تتضاءل فرصه نحو التأهل قبيل جولة من نهاية مرحلة المجموعات لدوري أبطال أسيا، ويسعى أهلي جدة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام السد، في ظل الصراع المحتدم في المجموعة، على بطاقتي التأهل لثمن النهائي، الفوز يضمن له بنسبة كبيرة التأهل للدور المقبل وسيضع كافة الخيارات في يده، أما الهزيمة فتعني صعوبة مهمته في التأهل.

يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من اربع مباريات، فاز في أثنتان وخسر في مثلهما، في حين يحتل السد المركز الثاني برصيد 7 نقاط التي يتصدرها فريق باختاكور برصيد ثماني نقاط بعد فوز على بيرسبوليس الغيراني خلال الجولة الحالية.