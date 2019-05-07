السد يفوز على الأهلي بهدفين لهدف ويقترب من التأهل للدور المقبل

مباراة الاهلي والسد في دوري أبطال أسيا، يستأنف نادي اهلي جدة السعودي مبارياته في كأس أسيا مرحلة المجموعات عندما يتلقي شقيقه السد القطري مساء اليوم على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة، يبدأ توقيت مشاهدة اهلي جدة ضد السد القطري مساء اليوم الاثنين في الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت الرياض.
أهمية مباراة الاهلي والسد من كون الفائز بها سيضمن التأهل إلى الدور الثاني بنسبة كبيرة، والخاسر تتضاءل فرصه نحو التأهل قبيل جولة من نهاية مرحلة المجموعات لدوري أبطال أسيا، ويسعى أهلي جدة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام السد، في ظل الصراع المحتدم في المجموعة، على بطاقتي التأهل لثمن النهائي، الفوز يضمن له بنسبة كبيرة التأهل للدور المقبل وسيضع كافة الخيارات في يده، أما الهزيمة فتعني صعوبة مهمته في التأهل.
يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من اربع مباريات، فاز في أثنتان وخسر في مثلهما، في حين يحتل السد المركز الثاني برصيد 7 نقاط التي يتصدرها فريق باختاكور برصيد ثماني نقاط بعد فوز على بيرسبوليس الغيراني خلال الجولة الحالية.
- قائد المنتخب القطري ونجم نادي السد القطري حسن الهيدروس يغيب عن مباراة اليوم، حيث القمة العربية بين الفريقين مثيرة للغاية، وتقابل الفريقين خمس مرات فاز السد في مرتين والأهلي في مرة وكان التعادل حاضر مرتين.
- نزل الفريقين إلي أرضية ملعب المباراة الآن من اجل بداية اللقاء، وسط حضور جماهيري ضعيف في أرضية الميدان، ويبدو أن الأجواء الرمضانية أثرت على المواجهة.
- بداية المباراة وضغط من السد القطري وتهديد أول عن طريق بغداد بونجاح لكن محمد العويس يتصدى.
- أكرم عفيف وبغداد بو نجاح يحاولون التسجيل من البداية وسط صعوبات بالفريق السعودي.
- في 12 دقيقة السد يسجل هدفين وسط ضغط وسيطرة من الفريق القطري واستسلام تام للفريق السعودي.
- نهاية الشوط الاول بتقدم قطري بهدفين عن طريق علي أسد، وأكرم عفيف.
- الشوط الثاني يبدأ ومحاولات من الإدراك للعودة للقاء.
- عمرو السومة يسجل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 55
- نهاية المباراة بفوز السد بهدفين لهدف.