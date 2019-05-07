ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي 1-0 وهدف كومباني الصاروخي يقرب اللقب

أعرف ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم ك، يستضيف ملعب الاتحاد الليلة في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة مباراة مانشستر وليستر في الجولة قبل الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهي مواجهة استعادة حامل اللقب صدارة الترتيب بعد فقدانه أول أمس لصالح ليفربول الفائز على نيوكاسل بثلاثية مقابل هدفين.
يترقب الملايين من عشاق ليفربول نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ، حيث تأمل جماهير الريدز في تعثر السكاي بلو على ملعبه في لقاء الليلة، وذلك من أجل تتويج ليفربول بلقب البريميرليغ في حال فوزه بالجولة الأخيرة على ولفرهامبتون في ملعبه أنفليد.
صرح المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا بإن فريق ليفربول هذا الموسم يُعد من أفضل الفرق التي نافسها خلال مسيرته التدريبية الحافلة بعد برشلونة تحت قيادة إنريكي، ويرى كلوب أن فريق ليفربول بقيادة الثلاثي الهجومي المرعب فرمينيو وماني وصلاح بقدم أداء جيد محلياً وأوروبياً، مشدداً على صعوبة المنافسة معهم على لقب البريميرليغ.
تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية هي: ايديرسون – زينشينكو – كومباني – لابورت – ووكر – فودين – جوندوجان – ديفيد سيلفا – سترلينج – أجويرو – بيرناردو سيلفا.
ويتولى إدارة مباراة مانشستر سيتي وليستر بث مباشر تحكيمياً الحكم مايك دين، ويأمل جمهور كلا الفريقين أن تكون قراراته سليمة.
نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم
- أطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وليستر ، ويحاول كلا الفريقين مباغتة الآخر وإحراز هدف التقدم في وقت مبكر.
- عشر دقائق مرت من المباراة المشوقة والنتيجة هي 0-0 وسط هجمات متبادلة من الطرفين على مرمى الآخر.
- ثلث ساعة مرت من مباراة مانشستر سيتي وليستر مباشر ولم ينجح اللاعبين من هز الشباك.
- بدأ لاعبي مان سيتي في وجود الحلول في دفاع الخصم ويقترب السماوي من إحراز هدف التقدم بعد الهجوم الكاسح.
- لا أحد يمكن أن يتنبأ بنتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر نظراً للقوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الأزرق هجومياً ودفاعياً.
- متبقي 45 دقيقة من المواجهة الممتعة والحاسمة في تحديد من الفريق المتوج بلقب الدوري الانجليزي الموسم الكروي الحالي.
- الدقيقة السبعون تأتي بالخبر السعيد لأنصار مان سيتي بعدما قام المدافع كومباني بتسديدة صاروخية أسكنت شباك شمايكل حارس ليستر لتصبح النتيجة 1-0.
- إيهاتشو يهدر انفراد صريح لليستر سيتي في الدقيقة 87.
- نهاية المباراة بفوز السيتزن بهدف نظيف.